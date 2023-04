Brasil organiza campanha para adicionar adjetivo "Pelé" ao dicionário

JN/Agências Hoje às 21:15 Facebook

A Fundação Pelé promoveu, esta quinta-feira, uma campanha para que a palavra "Pelé" seja incluída no dicionário português como sinónimo de "grandeza", "inigualável" e "único", em homenagem ao futebolista brasileiro, falecido em 29 de dezembro.

"Esta é uma campanha que homenageia o rei do futebol, solicitando que Pelé seja exaltado e eternizado de uma forma única: virando verbete de dicionário. Junte-se a este movimento!", explica a fundação, referindo-se à campanha que tem como mote "a melhor definição do maior de todos os tempos".

"'Pelé'[Adjetivo]: " Maior que todos os outros; Referência de grandeza; Inigualável; Sinónimo de excelência; Único", é a sugestão que a fundação quer ver incorporada no dicionário.

Para o conseguir foi aberto um site para recolher assinaturas (pelenodicionario.com.br) no qual colocaram à disposição do público uma forma digital através da qual as pessoas podem apoiar a iniciativa.

A campanha é apoiada pelo Santos, o clube em que Pelé passou a maior parte da sua carreira desportiva, e pela Globo, o grupo de media mais poderoso do Brasil.

Edson Arantes do Nascimento "'Pelé", considerado por muitos como o maior jogador de futebol de todos os tempos, morreu a 29 de dezembro de 2022, aos 82 anos, como resultado da falência de múltiplos órgãos devido ao cancro do cólon de que sofria.

Até agora, é o único jogador a ter ganhado três Taças do Mundo com a sua equipa nacional: Suécia 1958, Chile 1962 e México 1970.