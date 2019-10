Brasil perde Neymar por lesão e empata com Nigéria em jogo particular

Hoje às 19:25, atualizado às 19:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O Brasil empatou este domingo a uma bola com a Nigéria, numa partida de preparação disputada em Singapura, enquanto a Argentina, ainda sem Lionel Messi, bateu o Equador, por 6-1, em Espanha, também num encontro particular.

O jogo não correu de feição à seleção canarinha, que ficou sem Neymar, a sua maior estrela, logo aos 12 minutos, devido a lesão, tendo entrado Philippe Coutinho para o seu lugar, e, ainda no primeiro tempo, aos 35 minutos, viu Joe Aribo rasgar a sua defensiva e colocar os africanos em vantagem no marcador, resultado com que chegou o intervalo.

A formação liderada por Tite entrou no segundo tempo disposta a anular a vantagem da Nigéria e o ex-portista Casemiro, aos 48 minutos, fez o 1-1, marcando de recarga após a cobrança de um pontapé de canto. O Brasil parecia embalado para marcar mais golos, algo que acabou por não acontecer.

Argentina goleou o Equador

Já a Argentina dominou completamente a partida frente ao Equador e marcou três golos em cada parte do jogo, primeiro por Lucas Alario (20 minutos), após assistência do sportinguista Marcos Acuña, que marcou na perfeição um pontapé de canto, o segundo surge através de um autogolo de Jhon Espinoza (27), novamente com a intervenção do leão, responsável pelo cruzamento, e depois foi a vez de Leandro Paredes (32) fixar o 3-0 ao intervalo, na cobrança de um penálti a castigar falta sobre Lautaro Martinez, mais uma vez após um cruzamento de Acuña.

No reatamento do encontro, o Equador ainda reduziu por Angel Delgado, num livre direto a grande distância da baliza, mas que deixou o guarda-redes do F. C. Porto, Agustin Marchesin, sem reação. Mas a formação azul celeste voltou a marcar por três vezes: German Pezzella (66), Nicolás Dominguez (82) e Lucas Ocampos (86).

Última nota para a ausência de Lionel Messi, que tem falhado as últimas convocatórias por estar a cumprir castigo na sequência de declarações proferidas durante a última Copa América, vencida em julho pelo Brasil.