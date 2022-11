Brasil vence a Sérvia com espetáculo de Richarlison

O Brasil entrou com o pé direito no Mundial 2022 ao vencer a Sérvia por 2-0, graças a dois golos de Richarlison.

O Brasil trouxe a típica magia para o Mundial 2022. A seleção canarinha venceu a Sérvia por 2-0 e lidera o Grupo G a par da Suíça. Richarlison foi o grande destaque da partida ao apontar dois golos, sendo que o último foi um fantástico pontapé acrobático.

Na primeira parte o Brasil não conseguiu marcar mas o domínio foi claro, salvo escassos momentos da Sérvia perto da baliza adversária. Com Neymar a jogar por dentro e Vinícius Jr aberto na esquerda, as trocas de bola rápidas e as incursões dos avançados causaram muitas dificuldades à Sérvia.

No segundo tempo, veio a emoção. Alex Sandro rematou ao poste aos 57 minutos e, pouco depois, Richarlison abriu o marcador na recarga a um remate de Vinícius Jr. O Brasil ia controlando a partida e aos 73 minutos todo o estádio se levantou perante a magia de Richarlison, novamente. O avançado do Tottenham finalizou um passe de trivela de Vinícius Jr com um pontapé acrobático, num golo para ver e rever.

O pontapé acrobático de Richarlison no segundo golo brasileiro Foto: EPA/LAURENT GILLIERON

Com uma maior diferença de golos, o Brasil lidera o Grupo G do Mundial 2022, com os mesmos três pontos que a Suíça. Sérvia e Camarões esperam agora pela próxima jornada para somarem os primeiros pontos.