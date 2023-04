Brasileirão: o campeonato para quebrar distâncias e fintar o cansaço

Campeonato durará menos de oito meses e implica um desgaste atroz para as equipas. Clubes investem a vários níveis para lidar com o calendário e as viagens longas.

Chama-se Embraer E-190 e é provável que seja uma das contratações mais importantes do Palmeiras dos últimos anos. Não tem nome de pessoa porque não é uma, mas sim um avião, cuja compra, longe de ser um capricho, é uma necessidade justificada com "a dimensão continental" do Brasil, que, aplicada ao futebol, cansa clubes, treinadores, equipas técnicas e os mais diversos departamentos a lidar com exigências únicas, desde o treino até à logística inerente a cada deslocação. Leila Pereira, a presidente do "verdão", diz que este "reforço" aéreo visa dar "mais conforto e agilidade" aos jogadores e à equipa de Abel Ferreira, que, como as outras, enfrenta deslocações longuíssimas, cansativas e muitas vezes desesperantes para dar resposta a um calendário que quase não deixa espaço para respirar, quanto mais para treinar. "Há equipas que para chegar ao destino do próximo jogo têm de apanhar dois aviões e um autocarro. É terrível", resume, ao JN, Eduardo Dias, CEO da Footure, uma empresa de consultoria que colabora com vários clubes.

Não é preciso ir muito longe. Hoje, para disputar a primeira de 38 jornadas do Brasileirão, o Internacional vai ter que ir de Porto Alegre, no extremo Sul, até Fortaleza, situada no extremo Norte. Ao todo, serão cerca de 4200 quilómetros para cada lado, um pouco menos do que ir do Porto a... Moscovo (Rússia). Ter um avião particular ajudaria a minimizar o problema porque facilita as ligações, livra os clubes de se adaptarem aos horários dos voos comerciais, para além de lhes permitir ter a aeronave preparada da maneira que querem, conforme as necessidades da equipa.