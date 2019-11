Brasileiro Fabinho desfalca Liverpool durante um mês e falha Mundial de clubes

Hoje às 17:26 Facebook

O futebolista brasileiro Fabinho vai desfalcar o Liverpool durante cerca de um mês e estará ausente do Mundial de Clubes, competição em que também está o Flamengo, do português Jorge Jesus.

O habitual titular no meio-campo dos "reds" contraiu uma lesão nos ligamentos do tornozelo, no empate (1-1) a meio da semana frente ao Nápoles, referente à quinta jornada da Liga dos Campeões, e teve de ser substituído aos 18 minutos.

No comunicado disponível no site oficial do clube, o atual líder da liga inglesa adianta que o jogador irá iniciar um programa de reabilitação com a equipa médica.

No Mundial de clubes, que se realiza em Doha, no Qatar, a formação orientada pelo alemão Jürgen Klopp pode enfrentar o Flamengo, de Jorge Jesus, na final, em 21 de dezembro.

O jogador canarinho vai também falhar o decisivo encontro da Champions, no reduto dos austríacos do Salzburgo, em 10 de dezembro. Em caso de derrota, o Liverpool ficará afastado dos oitavos de final da prova que venceu em 2018/19.