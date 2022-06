Brasileiros colocam central João Victor perto do Dragão

JN Ontem às 22:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Alvo dos portistas para reforçar a defesa pode custar cerca de 10 milhões de euros.

No Brasil, está a ganhar força a possibilidade de João Victor, central do Corinthians, rumar ao F. C. Porto. Segundo o portal "Goal.com", os representantes do jogador, de 23 anos, já terão mesmo viajado para Portugal para acelerar as negociações com a SAD portista.

O site brasileiro avança que o F. C. Porto ganhou a dianteira na corrida ao jogador, cuja transferência pode ficar fechada por um valor a rondar os 10 milhões de euros. O Benfica e o Sevilha também estarão interessados no central.

João Victor tem tido alguns problemas físicos nas últimas semanas e ficou de fora no jogo de domingo da equipa paulista, treinada pelo português Vítor Pereira, diante do Goiás. O "Timão" venceu por 1-0 e igualou o Palmeiras no topo da tabela do campeonato brasileiro.