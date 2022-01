Brasileiros dizem que Carvalhal pode sair para o Atlético Mineiro mas Braga desmente acordo

João Faria Hoje às 15:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O campeão do Brasileirão procura substituto para Cuca e o técnico dos arsenalistas parece estar na frente da corrida, após o interesse por Jorge Jesus ter arrefecido. Contudo, a SAD minhota adianta que nem sequer há proposta, quanto a eventual saída.

Carlos Carvalhal pode mudar-se para o Atlético Mineiro, já neste mês. O "Globoesportes" garante, nesta quinta-feira, que o técnico do Sporting de Braga interessa ao campeão brasileiro, que está no mercado à procura de treinador, dado que Cuca não vai manter-se em funções.

De acordo com a imprensa do outro lado do Atlântico, o "Galo" já recebeu sinalização positiva "para tentar diminuir valor milionário", relacionado com a cláusula de rescisão de dez milhões de euros, que o treinador, de 56 anos, tem com o Braga. O contrato, recorde-se, liga-o ao clube minhoto até o final desta temporada.

Ainda segundo o "Globoesportes" há margem negocial para o Braga reduzir até um quarto o valor previsto contratualmente, o que representaria um pagamento de 2,5 milhões de euros. Isto além da hipótese de distribuir a verba por parcelas.

"Ainda é cedo para afirmar que a contratação será concretizada, mas o que parecia mais difícil nas conversas, negociar a multa, já não parece intransponível", pode ler-se, a respeito.

O Braga, no entanto, nega a existência de acordo. Segundo apurou o JN, nem sequer há uma proposta, tendente à contratação do treinador. Oficialmente, a SAD dos arsenalistas remete para as declarações do presidente António Salvador que, a 23 de dezembro passado, após a eliminação da equipa da Taça de Portugal, no reduto do Vizela, reiterou que Carlos Carvalhal se iria manter no cargo até final da época, concluindo o contrato em vigor. Contudo, o próprio treinador, esta semana, em entrevista à Rádio "Marca", de Espanha, admitiu ter sido sondado pelo Atlético Mineiro, com vista a assumir o comando da equipa.

A concretizar-se a saída de Carlos Carvalhal, segundo o JN apurou, uma das hipóteses de substituição reside em Artur Jorge, antigo jogador do Braga e atual treinador da equipa B, num plano que visaria o acentuar da política de aposta nos jogadores da formação. O técnico, de 50 anos, já orientou a equipa principal na reta final da Liga de 2019/20 (cinco jogos), prova que os guerreiros terminaram na terceira posição.