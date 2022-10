Brasileiros lançam hashtag a pedir continuidade de Vítor Pereira

Nas redes sociais, muitos adeptos do Corinthians lançaram a hashtag "FicaVP", a pedir que o treinador português Vítor Pereira continue ao leme da equipa. Ainda não é claro se irá renovar contrato.

O sucesso de Vítor Pereira no Corinthians já motivou a que os adeptos do "timão" criassem uma hashtag a pedir que o treinador português continue no comando do clube brasileiro. No Twitter, muitos escreveram "FicaVP", com as iniciais do nome do antigo treinador do F. C. Porto. A hashtag até foi um dos temas mais falados ontem no Brasil.

Os adeptos falam que o Corinthians voltou a ser competitivo com Vítor Pereira e elogiam o futebol praticado pela equipa. No passado, o treinador português já admitiu que gostava de ficar no conjunto brasileiro, mas que teria de tomar a decisão juntamente com a família.

Esta temporada, o Corinthians alcançou a final da Copa do Brasil, onde foi derrotado pelo Flamengo.