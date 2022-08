Brian Melgarejo "muito entusiasmado" na chegada ao Sporting

JN/Agências Hoje às 14:42 Facebook

O argentino Brian Melgarejo é reforço do plantel de voleibol do Sporting. O "zona 4" chega a Alvalade depois de se sagrar campeão no UPCN Vóley Club, da Argentina.

"Estou muito entusiasmado para representar este clube tão importante e conhecido a nível mundial. Espero poder fazê-lo da melhor maneira", disse o jogador, de 27 anos, citado pelo Sporting, assinalando que admira o futebolista Cristiano Ronaldo, que despontou nos leões.

Na carreira, e antes do UPCN Vóley Club, Brian Melgarejo jogou nas equipas do Ciudad Voley, CD Morón Voley, Monteros Vóley Club, Libertad Burgi Vóley e Bolívar Voley na Argentina.

O Sporting foi campeão nacional de voleibol pela última vez em 2017/2018, na época em que voltou a ter a modalidade, mas nas últimas três temporadas o título foi conquistado pelo rival Benfica, tricampeão nacional.