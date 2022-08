Brighton nega acordo por Cucurella

JN/Agências Hoje às 10:30 Facebook

Após vários rumores de que Marc Cucurella está de saída do Brighton, primeiro pelo interesse do Manchester City e depois por ter um acordo com o Chelsea, o Brighton publicou um comunicado onde desmente que o defesa esquerdo esteja de saída.

Segundo a Sky Sports, o Chelsea teria negociado uma transferência a rondar os 60 milhões de euros, com contrato até 2028. Os 'Seagulls' negaram.

"Ao contrário dos relatos imprecisos de vários meios de comunicação social esta noite, nenhum acordo foi alcançado com nenhum clube para vender Marc Cucurella", lê-se na publicação.

Internacional espanhol por uma vez, Cucurella tem sido um dos grandes agitadores do mercado de verão, mas o Brighton tem estado absolutamente irredutível no preço de venda, o que está a afastar potenciais interessados.

Formado no Barcelona, o defesa esquerdo, de 24 anos, jogou por Eibar e Getafe, antes de se fixar na Premier League ao serviço do Brighton.