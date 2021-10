Brilho europeu de Díaz atrai novos ricos de Newcastle

Miguel Pataco Hoje às 07:21 Facebook

Clube inglês teve emissário no jogo com o Milan, decidido por um golo do extremo colombiano, que já havia sido observado frente ao Paços de Ferreira. Uribe também elogiado.

Depois de uma Copa América de sonho - foi eleito o jogador revelação e sagrou-se o melhor marcador, juntamente com Lionel Messi -, Luis Díaz está a realizar um arranque de temporada absolutamente fantástico, coroado, agora, com o golo que valeu a vitória frente ao Milan e que deixa os dragões na luta por um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. O extremo colombiano é uma das joias da coroa do plantel de Sérgio Conceição, tem contrato até 2024 e está protegido por uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, mas já fez soar os "radares" do mais recente clube multimilionário do novo mundo do futebol.

Menos de 24 horas depois do triunfo azul e branco sobre os milaneses, a Imprensa inglesa destacou o facto de o Newcastle ter enviado um emissário ao Estádio do Dragão, garantindo que a missão era observar, "in loco", Luis Díaz e que não foi a primeira vez que isso aconteceu. Os "magpies" já tinham estado presentes na partida entre o F. C. Porto e o Paços de Ferreira (2-1), na qual o colombiano também marcou, e o brilho do internacional "cafetero" já ilumina o que muitos apelidam da futura constelação de estrelas do Newcastle. O clube foi adquirido, no início do mês, por um consórcio estatal saudita, que investiu qualquer coisa como 353 milhões de euros por 80% das ações e promete abrir (ainda mais) os cordões à bolsa para levar o Newcastle ao sucesso. Depois de ter sido apontado como alvo do Everton, Luis Díaz tem agora um novo pretendente, sendo certo que a SAD azul e branca não vai entrar em saldos no final da época. No entanto, o novo fulgor financeiro do clube da margem do rio Tyne até pode levar a que seja batida a cláusula de rescisão, caso o futuro treinador - que ainda não foi escolhido - dê o "OK" à transferência.