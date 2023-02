Britney Griner regressa às Phoenix Mercury após 10 meses detida na Rússia

JN/Agências Hoje às 19:53 Facebook

A norte-americana Brittney Griner vai voltar a jogar nas Phoenix Mercury, na Liga feminina norte-americana de basquetebol (WNBA), depois de ter assinado um novo contrato esta segunda-feira, após 10 meses em que esteve detida na Rússia por posse de estupefacientes.

Aos 32 anos, a basquetebolista era livre para assinar por qualquer equipa, escolhendo voltar ao clube onde já tinha jogado, como tinha anunciado em dezembro de 2022, pouco depois de ter sido libertada.

"Sentimos a sua falta todos os dias em que não esteve cá e, enquanto o basquetebol não era o mais importante, a presença em campo e no balneário, bem como na comunidade, deixou muitas saudades", declarou o diretor geral do clube, Jim Pitman.

Em 2021, Griner ajudou a equipa a chegar às finais, tendo sido a escolha número um do draft em 2013, precisamente para a formação de Phoenix.

A basquetebolista tem estado fora do radar desde que foi libertada, regressando da Rússia onde também jogava, à exceção de aparições no 'Super Bowl', de futebol americano, e em alguns eventos na cidade do estado do Arizona onde está sediado o Mercury e onde reside.

A WNBA já disponibilizou voos 'charter' para a atleta, bem como outras medidas especiais, para acomodar o seu regresso à competição após quase um ano presa, com Griner a falhar um campo de treino da seleção norte-americana marcado para janeiro, ponderando o regresso aos palcos internacionais.

Duas vezes campeã olímpica, a última das quais em Tóquio2020, disputados em 2021, Britney Griner, de 32 anos, alternava a carreira na Liga norte-americana com a presença na Europa, representando o Ecaterimburgo desde 2014.