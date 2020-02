Broncas do apito e do VAR deixam o clássico a ferver

Nuno A. Amaral e Rui Farinha Hoje às 09:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Se não serviram para garantir desde já o acesso ao Jamor, os jogos da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal tiveram o condão de aumentar a temperatura do F. C. Porto-Benfica.

Furiosos com a arbitragem de João Pinheiro e do VAR, Carlos Xistra, no empate de anteontem em Viseu, os portistas dispararam na newsletter "Dragões Diário", mas as águias reagiram na publicação "News Benfica", crispando o ambiente em redor de um jogo que é decisivo para o F. C. Porto, não tanto para o Benfica, em função dos sete pontos que separam os dois rivais, com vantagem dos lisboetas.

"A quatro dias de um clássico, a arbitragem portuguesa viveu uma noite negra [...] e o facto de os erros terem sido cometidos por figuras com um histórico recente muito negativo [...] só contamina ainda mais a já precária credibilidade das competições nacionais", dizem os dragões, que se queixam de um penálti por assinalar sobre Corona em Viseu e de um vermelho poupado pelo árbitro Hugo Miguel e pelo VAR, Bruno Esteves, a Gabriel no jogo do Benfica com o Famalicão.