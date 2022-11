Brooklyn Nets suspendem estrela Kyrie Irving por "antissemitismo"

JN Hoje às 12:00 Facebook

Basquetebolista fez promoção, nas redes sociais, de um filme que incita ao ódio contra os judeus.

A época da NBA não está a correr bem dentro do campo para os Brooklyn Nets, que ganharam apenas dois dos primeiros oito jogos e até já despediram o treinador Steve Nash, mas fora dos pavilhões a confusão é ainda maior.

Na madrugada desta sexta-feira, a equipa de Nova Iorque anunciou a suspensão, "no mínimo por cinco jogos", do base Kyrie Irving, um dos jogadores mais bem pagos da liga norte-americana de basquetebol, na sequência de uma polémica que envolveu a promoção, nas redes sociais, de um filme com conteúdos de incitamento ao ódio contra os judeus.

"Ao longo dos últimos dias, fizemos repetidas tentativas para, em conjunto com Kyrie Irving, levá-lo a perceber o perigo das palavras e das ações, que começaram quando ele fez publicidade a um filme que contém uma mensagem de ódio antissemita profundamente perturbadora [...] Ficámos surpreendidos quando, posto perante a hipótese de o fazer numa sessão com a imprensa, Kyrie recusou dizer de forma inequívoca que não tem convicções antissemitas. E esta não foi a primeira oportunidade que ele teve de clarificar a situação", lê-se no comunicado da equipa de Brooklyn.

"Esta falha vai contra os valores da nossa organização e constitui uma conduta prejudicial para a equipa. Nesse sentido, entendemos que o jogador não tem condições, neste momento, de representar os Brooklyn Nets. Vai cumprir uma suspensão, sem vencimento, até que satisfaça uma série de pressupostos, que permitam corrigir o impacto negativo da conduta que conduziu a esta situação. A suspensão será, no mínimo, de cinco jogos", acrescentam os Nets.

Recorde-se que Irving já esteve envolvido noutras polémicas recentemente, sobretudo na época passada, quando recusou tomar a vacina contra a covid-19, assumindo-se como negacionista da pandemia. Devido às leis que estavam em vigor no estado de Nova Iorque, o base, campeão da NBA em 2016 ao serviço dos Cleveland Cavaliers, foi impedido de participar nos treinos e nos jogos em casa da equipa de Brooklyn durante quase toda a temporada de 2021/22.