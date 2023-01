Brooks oficializado no Hoffenheim e Pedro Porro a caminho do Tottenham

John Brooks deixa o Benfica, Porro mais perto de Inglaterra, Matheus Nunes muito desejado por Liverpool e Chelsea

Eis as principais movimentações no mercado nesta quinta-feira:

Benfica

O defesa central John Brooks deixa o Benfica, que o contratou no arranque da temporada, e assina pelo Hoffenheim até 2024. Com 29 anos, o norte-americano comprometeu-se com as águias no verão tendo em conta o elevado número de centrais que, na altura, se encontravam lesionados. Com a camisola das águias acabou por apenas disputar cinco encontros.

Pedro Porro

Está prevista nova reunião nesta quinta-feira entre o Sporting e o Tottenham para a transferência do lateral direito espanhol. A SAD, liderada por Frederico Varandas, não abdica do valor da cláusula de rescisão, avaliada em 45 milhões de euros, e o emblema inglês está cada vez mais próximo de bater o montante. Até ao fim de semana, o processo deve estar concluído. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências, o clube inglês planeia efetuar o pagamento em três ou quatro prestações, já o lateral vai comprometer-se por cinco temporadas.

Matheus Nunes

O internacional português assinou em agosto pelo Wolverhampton mas as suas exibições já despertam a atenção dos gigantes ingleses. O Liverpool segue há várias semanas o seu percurso e, segundo a Imprensa britânica, o Chelsea juntou-se na corrida. O médio, de 24 anos, disputou 22 partidas pelo atual clube e fez uma assistência para golo.

Estoril

O avançado brasileiro, Cassiano, de 33 anos, reforça os canarinhos e foi apresentado nesta quinta-feira. Após representar o Boavista, em 2019/20, e o Vizela, entre 2020 e 2022, o jogador está de volta a Portugal. Recentemente, rescindiu com Al-Faisaly, na Arábia Saudita e assina pelo Estoril até 2024. A sua melhor temporada em Portugal ocorreu em 2020/21, em que marcou 16 golos.

Chelsea

O clube inglês é um dos mais ativos no mercado de inverno. Depois de ter tentado a contratação de Enzo Fernández ao Benfica, avança para Malo Gusto, jovem lateral francês do Lyon, que pode custar cerca de 40 milhões de euros. Já houve uma primeira proposta, que foi recusada, mas não desiste e nas próximas horas está prevista uma nova abordagem. Gusto, de 19 anos, é de descendência portuguesa.