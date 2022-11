Inter de Milão e Brugge no caminho de F. C. Porto e Benfica na Champions

F. C. Porto e Benfica conheceram, esta segunda-feira, os adversários para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Os encarnados vão defrontar o Club Brugge e os azuis e brancos vão medir forças com o Inter de Milão.

Estão conhecidos os adversários das equipas portuguesas para os oitavos de final da Liga dos Campeões. F. C. Porto e Benfica, que se apuraram em primeiro lugar dos respetivos grupos, vão defrontar, respetivamente, o Club Brugge e o Inter de Milão.

A equipa de Roger Schmidt, primeira a conhecer o adversário e que está pela sexta vez nos oitavos de final, joga o primeiro jogo na Bélgica, a 14, 15, 21 ou 22 de fevereiro de 2023, e o segundo na Luz, em 7, 8, 14 ou 15 de março.

Já os azuis e brancos, vencedores do grupo B, que estão pela 13.ª vez nos oitavos de final da Liga milionária, jogam o primeiro jogo em San Siro, em 14, 15, 21 ou 22 de fevereiro de 2023, e o segundo no Estádio do Dragão, também a 7, 8, 14 ou 15 de março.

O sorteio desta segunda-feira fica ainda marcado pela reedição da final da última edição da prova, entre o Liverpool e o atual campeão Real Madrid, e o embate entre o Bayern Munique e PSG.

Confira os jogos dos oitavos de final:

Leipzig - Manchester City

Brugge - Benfica

Liverpool - Real Madrid

Milan - Tottenham

Eintracht Frankfurt - Nápoles

Dortmund - Chelsea

Inter de Milão - F. C. Porto

PSG - Bayern