Bruma de regresso à Liga e Mourinho insatisfeito com permanência de jogador

Bruma vai reforçar o Braga por empréstimo e José Mourinho mostrou-se insatisfeito por Zaniolo permanecer no plantel da Roma, depois do atleta ter admitido vontade de sair.

Benfica: Gil Dias, esquerdino pouco utilizado nas águias, vai jogar no Estugarda, sabe o JN. O acordo entre os dois clubes foi garantido, este sábado, numa operação com uma cedência definitiva. Os encarnados resolvem, assim, mais um dossiê de um elemento pouco utilizado por Roger Schmidt. Gil Dias, que chegou à Luz em 2021, jogou apenas 12 minutos na presente época em jogos frente ao Estrela da Amadora, Taça da Liga, e Varzim, Taça de Portugal.

Braga: O lateral direito Joe Mendes, ex-AIK, é reforço dos minhotos, tendo assinado por cinco temporadas e meia. O sueco de 20 anos já é internacional A pela Suécia e custou ao Sporting de Braga 1,5 milhões de euros (ME), mais 500 mil por objetivos individuais e coletivos, tendo ficado blindado com uma cláusula de rescisão de 40 ME. "O Braga aposta e ajuda na evolução de muitos jogadores. Quero ser melhor jogador e é por isso que estou aqui. O clube quer apostar em mim", afirmou o atleta.

Ainda nos Guerreiros do Minho, Bruma vai reforçar a equipa de Artur Jorge. Segundo apurou o JN, o internacional português vai jogar até ao final da época na Pedreira por empréstimo do Fenerbahçe e chega a Portugal este domingo para realizar os exames médicos. Bruma, que assinou pelo Fenerbahçe no mercado de verão mas não tem sido opção para Jorge Jesus, passou por clubes como Sporting, PSV. Galatasaray, Real Sociedad, RB Leipzig ou Olympiacos.

Arouca: O clube da Liga anunciou a contratação do extremo nigeriano Yusuf Lawal, proveniente do Neftchi (Azerbaijão), colmatando a saída de Bukia. "Escolhi o FC Arouca, porque é um clube lindo, com uma ligação muito próxima aos adeptos. Gostei do ambiente que era sentido no estádio. Quero ajudar a equipa a alcançar a melhor classificação possível. Vou dar o meu melhor e lutar com a equipa pelos três pontos em cada jogo", disse o futebolista. O atleta, de 24 anos, foi formado nos escalões secundários dos nigerianos do 36 Lion FC, antes de se tranferir, em 2017/2018, para o extinto Lokeren, no qual, em três temporadas, disputou os dois primeiros escalões do futebol belga, com 22 jogos realizados. Em 2020, o jogador transferiu-se para o Neftchi, no qual permaneceu por três épocas, marcando seis golos em 75 jogos, com destaque para o campeonato nacional conquistado (2020/2021) e a participação nas pré-eliminatórias das três competições europeias (Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência).

Gil Vicente: Os gilistas anunciaram a contratação do médio Roan Wilson, jogador internacional pela Costa Rica, que representou o país no último Campeonato do Mundo, no Catar. O médio, de 20 anos, jogava no campeonato costa-riquenho, ao serviço do Municipal Grecia, e a duração e o formato do vínculo que assinou, agora, com o Gil Vicente não foi divulgado pelo emblema barcelense. O jogador, que cumpriu 45 jogos na última época ao meia ao serviço do seu antigo clube, marcando nesse período um golo, disse em declarações ao site do Gil Vicente ser "um sonho de criança" jogar no futebol europeu, elegendo o atual momento "como um dos melhores da carreira". Roan Wilson é o terceiro reforço dos barcelenses nesta reabertura de mercado, depois de assegurados o extremo brasileiro Marlon (ex-Paysandy) e o defesa direito português Zé Carlos (ex-Ibiza).

Casa Pia: O avançado brasileiro Felippe Cardoso é o mais recente reforço. O brasileiro passou os últimos quatro anos emprestado pelo Santos, sucessivamente, a Ceará, Fluminense, e Vegalta Sendai, do Japão, e a informação da sua contratação surge um dia após o Casa Pia ter anunciado a aquisição do médio angolano Beni Mukendi, proveniente do Trofense.

Marselha: O clube gaulês e o Angers anunciaram um "princípio de acordo" para a transferência para o olympique do médio Azzedine Ounahi, que se destacou na seleção de futebol de Marrocos no Campeonato do Mundo do Catar. Os clubes não anunciaram os valores nem a duração do contrato do atleta de 22 anos, porém diversos órgãos de comunicação franceses apontam para uma contratação na ordem dos 10 milhões de euros. O médio Ounahi foi um dos elementos que ajudou os 'leões do Atlas' a fazer história, ao serem a primeira seleção africana a chegar às meias-finais de um campeonato do Mundo de futebol. Azzedine Ounahi foi titular em todos os desafios, incluindo o triunfo, por 1-0, sobre Portugal, nos quartos de final, sendo apenas suplente utilizado na disputa do terceiro lugar, que Marrocos falhou após desaire por 2-1 ante a Croácia. Formando em Marrocos, o futebolista rumou ao futebol francês aos 18 anos para o Estrasburgo, alinhando posteriormente no Avranches até chegar ao Angers em 2021.

Roma: Em antevisão ao jogo com o Nápoles, José Mourinho confirmou a continuidade de Nicolò Zaniolo no plantel mas deixou duras palavras ao atleta, que não escondia o desejo de deixar a equipa italiana. O treinador português vincou mesmo que o atleta "não faz parte do projeto". "O Zaniolo anda a dizer há um mês que quer sair. Infelizmente parece que eu tinha razão. Digo infelizmente porque o jogador anda há um mês a dizer que quer sair. Se um jogador diz a toda a gente que não quer vestir a camisola da Roma, então tenho de dizer infelizmente. Quando um jogador te diz, a ti, ao clube e aos companheiros 'não quero vestir a camisola da Roma, não quero jogar, não quero voltar a treinar'. Tenho de dizer 'infelizmente'. A situação ideal seria o jogador estar feliz. Disse que esperava que ele ficasse, mas como as coisas estão agora, tenho de acrescentar o 'infelizmente' na frase. Não estará disponível, ele não faz parte do nosso projeto. Tenho de pensar exclusivamente no próximo jogo, que é diante do Nápoles", afirmou.