Bruma estreia-se a marcar pelo Olympiacos em goleada ao Larissa

O internacional português estreou-se, este domingo, a marcar pelo líder Olympiacos, contribuindo para a goleada da equipa treinada por Pedro Martins na receção ao Larissa, por 5-1, na 13.ª jornada da Liga grega.

Os campeões helénicos inauguraram o marcador aos 25 minutos, por intermédio do argelino Soudani, ex-jogador do Vitória de Guimarães, mas Dimitrios Pinakas repôs a igualdade, aos 33, antes de o marroquino Youseff El-Arabi dar nova vantagem à formação de Atenas, aos 40.

Com os portugueses José Sá, Rúben Semedo e Bruma no onze, o Olympiacos dilatou a vantagem no segundo tempo, com tentos de Georgios Masouras, aos 65 minutos, do extremo português, aos 79, e de El-Arabi, que bisou, aos 88.

O médio luso Tiago Silva foi lançado por Pedro Martins no último quarto de hora, enquanto Pêpê Rodrigues não saiu do banco de suplentes.

O Olympiacos, que é a única formação invicta na prova, vai dobrar o ano na liderança, com 32 pontos, mais três do que o segundo colocado, Aris.