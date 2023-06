Bruma garantido pelo Braga até 2027

É oficial! O Sporting de Braga anunciou, nesta quarta-feira, a continuidade de Bruma na equipa minhota. O avançado, que chegara à pedreira a meio da última época, cedido pelo Fenerbahçe, comprometeu-se com os guerreiros do Minho até 2027. Arsenalistas pagam 6,5 milhões de euros aos turcos, pela aquisição

O Sporting de Braga informou, nesta quarta-feira, ter chegado a acordo com o Fenerbahçe para a transferência a título definitivo do jogador Bruma, por 6,5 milhões de euros, referentes à totalidade dos direitos do jogador, aos quais acresce o mecanismo de solidariedade.

Internacional português por nove vezes (um golo), o extremo, de 28 anos, assinou contrato válido para as próximas quatro temporadas (até 2027), tendo sido fixada uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

Emprestado pelo emblema turco ao Braga em janeiro deste ano, Bruma conquistou um lugar entre as primeiras escolhas do técnico Artur Jorge, assumindo-se, como realçou o emblema minhoto "um elemento determinante nesta segunda metade de temporada", com quatro golos e cinco assistências em 20 jogos.

De acordo com o que o JN apurou, o processo de contratação do Bruma começou a 28 de maio, com a viagem do presidente António Salvador à Turquia para falar diretamente com o homólogo do Fenerbahçe, Ali Koç. O entendimento entre os dois clubes foi acertado e seguiram-se conversas com o jogador, que sempre mostrou vontade em continuar em Braga, assumindo de imediato a palavra de que queria ficar no clube arsenalista.

Porém, devido à intromissão de outros clubes no negócio, alguns dos quais de Portugal, as negociações com o Fenerbahçe acabaram por se complicar, sobretudo devido à influência de várias pessoas da estrutura do clube turco, que estariam a falar paralelamente com outros clubes.

Entretanto, nesta terça-feira, houve novo contacto entre presidentes, feito por iniciativa do presidente António Salvador, diligência que acabou por selar o acordo firmado nesta quarta-feira entre todas as partes, mas que já estava apalavrado desde final de maio.

Bruma tem no currículo passagens pelo Sporting, Galatasaray, Real Sociedad, Leipzig, PSV e Fenerbahçe, tendo conquistado o Campeonato, a Taça e a Supertaça da Turquia, um campeonato da Grécia e uma Taça e Supertaça dos Países Baixos.