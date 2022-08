Bruno Almeida dá vitória ao Trofense em jogo impróprio para cardíacos

O Trofense saiu vitorioso da receção à B SAD (3-2), num jogo que teve como apogeu os minutos finais, com Bruno Almeida a ser decisivo. De manhã, foi o Farense a conquistar o triunfo tardio contra o Torreense (2-1)... aos 90+11!

Até foi a B SAD a primeira equipa a marcar, aos 35 minutos, por Edgar Pacheco, instantes antes de Tembeng ser admoestado com dois cartões amarelos no mesmo minuto e receber a consequente ordem de expulsão.

Em desvantagem e em superioridade numérica, o emblema da Trofa despertou e chegou à igualdade por Bruno Almeida, aos 66 minutos. Poucos depois Okitokandjo fez o gosto ao pé e o jogo parecia encaminhado para uma vitória tranquila.

Contudo, o caos começou ao minuto 87. O Trofense falhou a grande penalidade que daria o 3-1 e, passados dois minutos, Mota repôs a igualdade no marcador. Os adeptos da casa já desesperavam por ver a vitória a fugir entre os dedos, até aos 90+5m, quando o inevitável Bruno Almeida surgiu a bisar, garantindo a conquista dos três pontos.

Em Faro também houve jogo até ao fim. Pedro Henrique abriu o marcador logo aos 23 minutos, para festa dos adeptos da casa e, a partir daí a bola andou sempre mais longe das balizas do que era suposto. Já aos 90+6 minutos Morais, do Torreense, fez o que achava ser o golo do empate final, mas Lucão, de penálti, garantiu ao Farense o triunfo quando o relógio marcava 90+11.

Nos outros jogos do dia o Tondela venceu na visita ao Nacional (0-1) e a Oliveirense derrotou o Mafra (3-1).