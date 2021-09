Bruno Alves já tem clube

O defesa-central Bruno Alves já escolheu o destino da próxima aventura, depois do curto período ao serviço do Famalicão. O internacional português assinou pelo Apollon, da Grécia, até ao final da temporada, tendo ficado com mais uma de opção.

"Agradeço a todos no clube por me darem oportunidade de jogar mais um ano. Vou dar o meu melhor. Estou muto satisfeito por poder jogar no Apollon e ajudar a equipa a atingir objetivos. É uma honra estar na Grécia", disse o jogador, de 39 anos ao site oficial do clube.

Esta é a sexta experiência internacional de Bruno Alves, depois de passagens por AEK (Grécia), Zenit (Rússia), Fenerbahçe (Turquia), Cagliari (Itália), Rangers (Escócia) e Parma (Itália). Ao nível nacional o defesa representou F. C. Porto, Farense e V. Guimarães.