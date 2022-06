Bruno Alves: os números de uma carreira que chegou ao fim em campo

Poveiro de gema, dragão admirado, o ex-defesa colocou um ponto final na carreira, aos 40 anos. Para trás, ficam centenas de jogos, vários títulos e demasiados golos para quem é talhado para os evitar. O Apollon Smyrnis (Grécia) foi o último emblema que defendeu.

783 JOGOS

Ao longo de duas décadas, Bruno Alves disputou centenas de partidas. Ao todo, foram 783, a maior fatia (174) conseguida ao serviço da equipa principal do F. C. Porto. Estreou-se profissionalmente pela equipa B dos dragões, em 2000, emigrando pela primeira vez em 2004, antes de sequer se ter estreado pela equipa principal dos dragões. Seis anos depois, voltou a sair de Portugal, desta vez para nunca mais voltar ao futebol português. O outro clube que mais contou com Bruno Alves foi o Fenerbahçe (101 jogos).