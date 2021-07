Bruno Alves regressa a Portugal como reforço do Famalicão

José Pedro Gomes Hoje às 21:14 Facebook

O internacional português, de 39 anos, volta ao principal campeonato nacional, tendo assinado pelos minhotos por duas temporadas.

Está confirmado um dos mais sonantes reforços do Famalicão para a nova temporada. Bruno Alves, experiente defesa central de 39 anos, está de regresso ao campeonato português, depois de 11 anos a atuar no estrangeiro.

"Representar um clube onde jogou o meu pai é muito especial. Aceitei o convite porque senti que as pessoas do clube acreditam em mim e que me dão muita importância", assumiu Bruno Alves, que garante encarar este desafio com a missão de "ajudar o clube e transmitir aquilo que aprendi ao longo da minha carreira", avançou o central.

O internacional luso, que nas últimas três épocas alinhou nos italianos do Parma, assinou agora um vínculo válido por duas temporadas com os minhotos, em breve já irá ser integrado nos trabalhos do plantel orientado por Ivo Vieira.

O defesa internacional português e campeão da Europa em 2016, natural da Póvoa de Varzim, deixou o F. C. Porto em 2010 para abraçar uma carreira no estrangeiro, que o levou até ao Zenit de S. Petersburgo (Rússia), Fenerbahçe (Turquia), Rangers (Escócia) e Cagliari e Parma (Itália).

Como curiosidade neste regresso ao país, Bruno Alves optou por um clube que o pai, Washington Alves, também defendeu na fase final da carreira como defesa central, representado o emblema famalicense em 1984/85.