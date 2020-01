Bruno Alves renova pelo Parma até 2021

Adriano Rocha Hoje às 15:03 Facebook

Bruno Alves vai continuar mais uma época no Parma, depois de o clube italiano ter anunciado, esta terça-feira, que o defesa central português renovou até 2021.

A cumprir a segunda época no Parma, Bruno Alves, de 38 anos, tem sido um dos indiscutíveis do treinador Roberto D'Aversa em 2019/20, tendo alinhado em 17 jogos da Série A e num da Taça de Itália. Na primeira temporada, o central participou em 33 jogos e marcou quatro golos, ajudando a equipa a terminar no 14.º lugar e a garantir a permanência no ano do regresso ao principal campeonato italiano.

Bruno Alves destacou-se ao serviço do F. C. Porto, após empréstimos a Farense, V. Guimarães e AEK Atenas (Grécia), tendo sido vendido ao Zenit (Rússia) em 2010. Depois passou ainda por Fenerbahçe (Turquia), Cagliari (Itália) e Rangers (Escócia).

Campeão da Europa de seleções em 2016, do palmarés de Bruno Alves constam títulos nacionais em Portugal (3), Rússia (2) e Turquia (1).