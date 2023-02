Bruno China é o novo treinador do Varzim

Rui Almeida Santos Hoje às 16:11 Facebook

Está encontrado o sucessor de Tiago Margarido no comando técnico do Varzim. Bruno China, que iniciou a atual temporada no Trofense, da Liga 2, é o eleito pela Direção poveira.

Poucas horas depois de anunciada a saída de Tiago Margarido do comando técnico da equipa, na sequência da derrota caseira frente ao São João de Ver (1-0), o Varzim apresentou Bruno China como novo treinador.

O antigo médio, hoje com 40 anos, prepara-se para orientar o quinto clube na carreira, depois de experiências no Leixões, no Espinho, no Felgueiras e no Trofense, clube onde iniciou a atual temporada e que deixou ao cabo de nove jogos.

Com quatro jornadas da Série A da Liga por disputar, o Varzim segue na quarta posição, a última de acesso à fase de subida à Liga 2, com quatro pontos de vantagem sobre o quinto, o Braga B.

A estreia de Bruno China no banco poveiro dá-se no próximo domingo (11 horas), na visita ao terreno do último classificado, Vitória de Guimarães B.