Bruno China sucede a Sérgio Machado no comando técnico do Trofense

O novo treinador foi anunciado horas depois de o clube da Trofa ter comunicado a rescisão do contrato de Sérgio Machado.

Bruno China foi oficializado, esta terça-feira, como novo treinador do Trofense. O técnico, de 40 anos, dá, assim, o salto para a 2.ª Liga, depois de ter comandado o Sporting de Espinho no Campeonato de Portugal e o Felgueiras na Liga 3.

O ex-jogador, que começou a carreira no banco como adjunto no Leixões, sucede a Sérgio Machado, que foi afastado do cargo devido aos maus resultados.

O Trofense até começou a época a ganhar (3-2 ao B-SAD), mas nas últimas cinco jornadas averbou quatro derrotas e um empate, ocupando o 16.º e antepenúltimo lugar da classificação.