Bruno Costa Carvalho quer Eriksson na estrutura do Benfica

O candidato às eleições do Benfica, marcadas para outubro, garantiu esta quinta-feira que, caso vença, vai convidar o sueco para ocupar o cargo de treinador desportivo.

Bruno Costa Carvalho considera que Eriksson é a pessoa certa para recuperar um "Benfica empolgante e glorioso, com nível europeu".

"Há que, urgentemente, reduzir o fosso que nos separa dos emblemas mais poderosos da Europa e assumir, sem tibiezas, uma inequívoca liderança interna. Para tal, considero ser necessário ter uma estrutura forte e coesa, multidisciplinar, com mentalidade vencedora, liderada, claro está, por um Diretor Desportivo que garanta que o todo é superior à soma das partes. Como já tinha dito há uns dias, essa posição terá de ser ocupada por uma pessoa conhecedora da realidade do Benfica. Sven-Goran Eriksson é quem desejo para ocupar esse lugar decisivo: o de responsável máximo pelo futebol do Benfica, ocupando o lugar de Diretor Desportivo na estrutura que pretendo criar", escreveu o candidato no Facebook.

O treinador sueco, de 72 anos, teve duas passagens pelo clube encarnado, de 1982 a 1984 e de 1989 a 1992, e conquistou três campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, além de ter levado o Benfica às finais da Taça da UEFA e da antiga Taça dos Campeões Europeus. Atualmente, está sem clube.