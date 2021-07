Bruno Costa está de regresso ao Dragão

JN Hoje às 17:17 Facebook

O médio Bruno Costa, de 24 anos, está de regresso ao F. C. Porto, anunciou esta terça-feira o clube, após uma época no Paços de Ferreira, tendo assinado contrato válido por três temporadas.

"A terceira cara nova do F. C. Porto 2021/22 chega para reforçar o setor intermédio azul e branco. Bruno Costa - centrocampista de 24 anos que fez praticamente toda formação nas escolas portistas - sucede a Pepê e a Fábio Cardoso e assina um contrato com os Dragões válido por três temporadas, até 2024", informam os azuis e brancos, numa nota publicada no site oficial.

Bruno Costa começou a dar os primeiros passos no futebol no Feirense, tendo-se transferido para o F. C. Porto em 2009, emblema pelo qual passou por todos os escalões de formação até chegar à equipa principal pela mão de Sérgio Conceição.

"Na primeira época de Sérgio Conceição no banco portista, o internacional jovem português subiu ao plantel principal e estreou-se no empate a zero em Anfield Road, contra o Liverpool, numa partida relativa aos oitavos de final da Liga dos Campeões", recordam os portistas no site.

Na época de 2019/20 o jogador alternou entre a equipa principal e a equipa B, tendo sido transferido para o Portimonense em janeiro, o que não o impediu de fazer parte do lote de jogadores campeões nacionais e vencedores da Taça de Portugal ao serviço dos dragões nesse ano.

Na época passada, o médio foi cedido pelos algarvios ao emblema pacense, pelo qual disputou 31 jogos, 30 dos quais como titular, apontando quatro golos, sendo uma das peças-chave de Pepa para conduzir a equipa ao quinto lugar.

"O F. C. Porto é como uma segunda casa para mim. Chego com tremenda alegria, confiança, ambição e com muita vontade de honrar estas cores", disse o jogador em declarações ao site do clube, recordando uma das memórias mais marcantes: "Lembro-me de muitos momentos que passei aqui. Claro que posso escolher um deles, que foi em Anfield, o jogo em que me estreei pela equipa principal. Era um sonho de menino, poder vestir esta camisola e jogar pela equipa principal do meu clube. Quando se tornou realidade senti um orgulho imenso".

E acrescentou: "Foi um orgulho imenso, cumpri o sonho de todos os jogadores que estão na formação do F. C. Porto. Já tinha visto o Rúben Neves consegui-lo, fiquei muito feliz por ele, e quando me consegui estrear pela equipa principal também foi um orgulho".

E Bruno Costa já pôde cumprir o maior sonho. "Quando estamos no F. C. Porto pensamos sempre em ser campeões e quando um miúdo da formação chega à equipa principal e consegue sagrar-se campeão nacional é muito satisfatório", salienta.

A ida para Portimão, no início de 2020, também foi abordada pelo médio, reconhecendo que "foi dura, mas proveitosa". "Quando saí do F. C. Porto foi como quando saí de casa dos meus pais. Tive de fazer as malas, arrumar e procurar uma nova casa. Foi esse o meu sentimento. Fui à procura de evoluir, de conseguir crescer em vários aspetos do meu jogo e penso que o ano passado, principalmente, foi bastante positivo e me ajudou em bastantes aspetos. Estou muito feliz por me ter tornado num homem e num jogador melhor, capaz de voltar ao F. C. Porto".

E não deu este ano e meio longe da casa-mãe como tempo perdido, muito pelo contrário, em especial o tempo que passou em Paços de Ferreira. "Foi uma época muito boa, digo a toda a gente que era aquilo que eu precisava. Precisava de uma época boa e consegui fazê-la no ano passado. Tínhamos um grupo fantástico e estávamos todos a remar para o mesmo lado. Conseguimos coisas muito boas, como o quinto lugar, e individualmente também me correu bastante bem. Fico feliz por essa época".

E complementa: "Consegui evoluir aspetos que sabia que precisava de evoluir, principalmente o aspeto defensivo. Esta última época serviu para aumentar a minha confiança e melhorar algumas coisas que não estavam tão bem".

De novo de dragão ao peito Bruno Costa gostaria de ver os adeptos regressar ao estádio e deixa uma promessa: "Vou dar sempre o meu máximo, com muita ambição. Sei muito bem o que é Ser Porto e prometo fazer isso todos os dias que aqui estiver".