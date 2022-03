Bruno de Carvalho: "Tinha vergonha de pertencer ao mundo do futebol"

Em entrevista à rádio On FM, o antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, confessou que o Sporting é "um caso encerrado" na sua vida, acrescentando ter "vergonha de pertencer ao mundo do futebol".

"Serei sportinguista para o resto da vida, mas, se me está a perguntar se alguma vez me vejo a regressar ao Sporting, nem pouco mais ou menos, nem ao futebol, nem ao Sporting", explicou o antigo dirigente.

Ao seu estilo polémico, Bruno de Carvalho foi ainda mais longe nas declarações, afirmando que voltar ao Sporting seria "regredir na vida" e deixou ainda uma mensagem inesperada. "Eu estava no mundo do futebol e tinha vergonha de pertencer ao mundo do futebol", afirmou.

Presidente do Sporting entre março de 2013 e junho de 2018, Bruno de Carvalho foi destituído em Assembleia Geral, após o infame ataque à Academia do clube, em Alcochete. Depois, em julho de 2019, foi mesmo expulso da condição de sócio dos leões.