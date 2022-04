Bruno Duarte acredita que V. Guimarães pode alcançar o quinto lugar

O avançado substituiu o goleador Estupiñan frente ao Paços de Ferreira e, para além de ter bisado, ainda sofreu a grande penalidade que permitiu a Tiago Silva marcar.

O ponta de lança brasileiro Bruno Duarte, autor de um bis diante o Paços de Ferreira na última jornada (4-0) e com contributo direito na grande penalidade convertida por Tiago Silva, foi eleito pela massa adepta vitoriana com o estatuto de melhor jogador em campo.

O avançado, que substituiu o goleador Estupiñan, castigado, é o testemunho da confiança minhota na conquista do quinto lugar, cuja diferença para o Gil Vicente, a quatro jornadas do fim, é de cinco pontos. "Sabíamos da importância deste jogo na luta pelo quinto lugar. Podemos chegar ao quinto lugar e todos os jogos são uma final. O próximo jogo é em Tondela e já estamos focados nesse", adiantou, ao sitio oficial do clube.

Defrontar a equipa beirã tem sido sinónimo de golos para Bruno Duarte. O avançado tem consciência do registo positivo, mas deixou alguns alertas para a visita ao Estádio João Cardoso.

"São jogos que guardamos na memória e isso é motivação para os jogos que se seguem. Mas o Tondela da época passada é diferente do Tondela desta temporada. Não vai ser fácil, porque o Tondela vive um momento difícil e, tanto como nós, querem ganhar. Mas vamos batalhar pelos três pontos e pelos adeptos", prometeu. "Os adeptos têm-nos dado muita força e sabemos, onde quer que seja, onde formos jogar, que vão estar connosco. E isso é uma grande motivação. Em Tondela não será diferente e eles vão ser fundamentais"; acrescentou.