Bruno Duarte: "Quando cheguei também percebi que havia já um certo medo da população"

O avançado brasileiro Bruno Duarte, do Vitória de Guimarães, afirmou esta quinta-feira que a população do Brasil, para onde viajou no domingo, encara a pandemia da Covid-19 com o mesmo receio dos portugueses.

Após duas semanas de isolamento em Guimarães, o avançado, de 24 anos, rumou ao Brasil para recuperar "psicologicamente", junto da família, e, na chegada a São Paulo, cidade com uma área metropolitana superior a 20 milhões de habitantes, sentiu um ambiente generalizado de receio, com "pouca gente na rua" e "lojas fechadas".

"Quando eu estava aí [em Portugal], tinha o pensamento de que [os brasileiros] estariam mais relaxados. Mas quando cheguei também percebi que havia já um certo medo da população. No voo em que embarquei, só podiam estar brasileiros. As lojas e os mercados em que reparei estavam fechados. Estava muito pouca gente na rua. Parece-me que a doença está a ser encarada como em Portugal", disse, em videoconferência organizada pelo Vitória.

Questionado sobre o efeito dos discursos do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, sobre a covid-19, nos quais até já defendeu o fim do confinamento, Bruno Duarte admitiu que a postura tem transmitido "um pouco de medo para a população", mas quis acreditar que o chefe de Estado tem "alguma certeza" sobre o que está a falar, tendo dito que a saúde é a prioridade e que a situação económica deve ser analisada com "calma".

"Não podemos dizer que a economia é mais importante do que a saúde, nem que as pessoas devem ficar apavoradas por conta do trabalho. Infelizmente, o nível de pobreza é muito grande. É uma situação difícil para quem trabalha e para quem é dono de empresa", disse o atleta, sobre um país que registou até agora, segundo a mais recente atualização, 241 mortes, num conjunto de 6.836 casos de infeção.

Com sete golos apontados em 25 jogos oficiais em 2019/20, Bruno Duarte reconheceu que a interrupção competitiva prejudicou a equipa, que ocupa o sexto lugar da Liga, com 37 pontos, e se preparava para receber o Sporting, para a 25.ª ronda do campeonato, a 14 de março, após três triunfos consecutivos.

Apesar de os vitorianos terem o objetivo da Liga Europa, o jogador avisou que o cancelamento da Liga até pode ser a melhor solução, no caso de a pandemia se "alargar muito" no tempo.

O ponta de lança reconheceu ainda que a redução dos salários dos futebolistas, no Vitória de Guimarães e em outros clubes, é uma situação que merece reflexão, até porque muita gente está a viver "uma fase complicada" e a "economia vai quebrar".