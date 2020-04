Bruno Fernandes: "Árbitros da Liga são os melhores para reclamar. Fazem mais asneiras"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 01:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio do Manchester United respondeu, esta quinta-feira, a várias perguntas dos seguidores nas redes sociais. Recordou as relações que fortes que deixou no Sporting e revelou onde gostava de acabar a carreira.

"Os melhores árbitros para reclamar? Os da Liga portuguesa. Fazem mais asneiras!", atirou Bruno Fernandes, que já alinhou em Itália, Portugal e Inglaterra, em resposta a uma pergunta de um internauta sobre os árbitros. Esta foi uma das muitas revelações e episódios contados pelo médio, atualmente no Manchester United, durante um direto no Instagram com a cantora Carolina Deslandes. Num registo descontraído, o internacional português, que se mudou para terras de sua Majestade em janeiro, recordou as ligações fortes que deixou no Sporting.

"Passámos por coisas muito difíceis e também muito boas lá dentro. Tivemos o percalço que toda a gente sabe [ataque à Academia de Alcochete, em maio de 2018], na academia, e aquilo mexeu com toda a gente. Quando já sabia que vinha para Inglaterra, o Paulinho abraçou-se a mim a chorar e aquilo emocionou-me. O Paulinho viu todos os últimos campeões e melhores jogadores que passaram pelo Sporting. Vê-lo emocionado a despedir-se de mim significa muito para mim", começou por dizer.

Recentemente, Bruno Fernandes afirmou que só vestiria o vermelho do Manchester United e da seleção nacional. Algo que não caiu bem a alguns adeptos e que o médio também abordou. "Recebi muitos comentários a dizer que não tenho qualidade para jogar no Benfica... coisas normais em rivalidades. Mas tenho colegas que jogaram no Benfica e que saíram, e eles dizem que nunca jogariam no Sporting. E é normal", acrescentou, salientando ainda que, a regressar a Portugal, seria para representar apenas o Sporting ou o Boavista.

"Representar um grande em Portugal foi o concretizar de um sonho. Cresces com a Liga portuguesa e a admirar os jogadores mais conhecidos. F. C. Porto, Benfica e Sporting foram os clubes que tiveram os melhores jogadores. Na minha formação tive a desilusão de não jogar como sénior no Boavista. O clube passava por uma situação difícil e havia muita gente a querer trazer jogadores novos para o clube e isso não me beneficiou. Depois de sair para Itália, poder voltar para o Sporting... Foi um sonho tornado realidade. Infelizmente não consegui ganhar o campeonato. Foram lá os dois melhores anos como jogador. Se um dia tiver como objetivo acabar a carreira em Portugal, que seja no Sporting ou no Boavista", afirmou.