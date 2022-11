Rui Almeida Santos Hoje às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Bruno Fernandes é uma das grandes figuras do Mundial do Catar. Em apenas dois jogos, já igualou registos importantes da seleção nacional.

No maior palco do planeta, poucos têm brilhado tanto quanto Bruno Fernandes.

Depois das duas assistências no jogo de abertura, frente ao Gana, o médio elevou a fasquia no duelo com o Uruguai, ao bisar no triunfo por 2-0, que valeu o bilhete a Portugal para os oitavos de final do Mundial. E ainda acertou no poste, perto do fim.