Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio esteve, este domingo, em destaque na vitória (6-2) do Manchester United frente ao Leeds na 14.ª jornada da Liga inglesa.

Os red devils entraram com todo o gás no encontro e já venciam por 2-0 aos três minutos. Scott McTominay, assistido por Bruno Fernandes, marcou o primeiro golo logo no primeiro minuto e bisou dois minutos depois.

Pouco depois, foi a vez do internacional português fazer o gosto ao pé. Martial deu um passe em profundidade e, depois de um mau corte da defesa, a bola sobrou para Bruno Fernandes que ampliou a vantagem em Old Trafford com um remate forte de pé direito. Lindelof fez o quarto tento e, ainda antes do intervalo, Liam Cooper reduziu para o Leeds.

Na segunda metade, Daniel James, assistido por Scott McTominay, marcou o quinto golo e Bruno Fernandes bisou, fazendo o sexto tento de grande penalidade ao minuto 70. Três minutos depois, Dallas reduziu para 6-2 e fechou a contagem.

Com este resultado, o Manchester United sobe ao terceiro lugar da Premier League, com 26 pontos, a cinco do líder Liverpool.

Veja os golos do português: