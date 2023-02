Bruno Fernandes bisa em assistências e Man. United aproxima-se do topo

JN/Agências Hoje às 16:47 Facebook

O médio português foi fulcral em novo triunfo dos "red devils", que também continuam a contar com a inspiração de Rashford.

Bruno Fernandes fez duas assistências na vitória, por 3-0, do Manchester United, este domingo, na receção ao Leicester, na 24.ª jornada da Premier League, que permite aos "red devils" aproximarem-se da vice-liderança.

Um passe longo a desmarcar Marcus Rashford, aos 25 minutos, e outro passe a para a finalização certeira de Jadon Sancho, aos 61, ajudaram a abrir e fechar o triunfo tranquilo do United.

O capitão da formação de Manchester foi titular, como o compatriota Diogo Dalot, e uma das figuras do encontro, a par de Rashford, que bisou aos 56 e chegou aos 14 golos no campeonato.

O Manchester United capitalizou assim o empate do rival Manchester City com o Nottingham Forest (1-1), para se colocar a três pontos dos "cityzens", que ocupam a segunda posição, atrás do líder Arsenal (54 pontos e menos um jogo).