Bruno Fernandes: "Chegar à final é bom, mas para ser perfeito temos de ganhá-la"

Bruno Fernandes é uma das armas do Manchester United para poder conquistar a Liga Europa. O jogo decisivo é amanhã, frente ao Villareal.

Para Bruno Fernandes, chegar ao jogo decisivo da Liga Europa "é bom", mas para que tudo seja perfeito falta dar o toque final, "ganhar amanhã", frente aos espanhóis do Villareal. O médio internacional português sente que o Manchester United "cresceu muito" nos últimos tempos e já só pensa no apito inicial do encontro: "Quanto mais o tempo passa, pior. Todos queremos jogar".

Na antevisão à final da Liga Europa, que se joga na Arena Gdansk, na Polónia, Bruno Fernandes elogiou a presença de público nas bancadas, uma vitória para o futebol, que se torna "muito diferente sem os adeptos". "Sentimos um arrepio na pele por vê-los de volta", acrescentou Luke Shaw, defesa dos ingleses, que espera "dar-lhes uma noite que possam recordar durante muito tempo".

O Manchester United chega à decisão da Liga Europa depois de ter afastado equipas como o Milan, o Granada e a Roma, de Paulo Fonseca. "Estou confiante. Sinto o grupo preparado e confiante", confessou Ole Gunnar Solskjaer, mesmo que "tudo possa acontecer numa final". Ainda assim, deixa um aviso aos seus jogadores: "A época ficará marcada pelo que acontecer amanhã. Só uma vitória nos deixará felizes".

Discípulo de Alex Ferguson, mítico treinador dos ingleses que viajou com a equipa, Solskjaer lembrou as conquistas europeias que marcam a história do Manchester United, acreditando que "este pode ser o início de algo melhor para uma equipa que vem sendo construída nos últimos anos". "Este é o melhor clube do mundo. Os jogadores que assinam pelo United fazem-no para ganhar", concluiu o treinador norueguês.

Anthony Martial e Phil Jones estão fora da partida com o Villareal, enquanto o central Harry Maguire permanece em dúvida. O apito inicial está marcado para as 20 horas de amanhã, num jogo que será dirigido pelo francês Clément Turpin.