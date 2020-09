Bruno Fernandes: "Com Ronaldo qualquer equipa fica mais forte"

JN Ontem às 22:33 Facebook

Em declarações após a vitória frente à Suécia, num dia em que celebrou 26 anos, Bruno Fernandes não poupou nos elogios ao colega de seleção, Cristiano Ronaldo.

"Sabemos que [com Cristiano] torna-se mais fácil chegar ao golo. Tem faro e a qualquer momento pode resolver um jogo. Foi isso que acabou por acontecer antes do intervalo, numa situação de livre. Ainda ontem tinha feito seis ou sete no treino e hoje fez igual. É muito bom ter o Cristiano, qualquer equipa fica mais forte", disse.



O médio aproveitou ainda para fazer uma análise ao jogo. "Gerimos bem e soubemos aproveitar as oportunidades. Podíamos ter feito mais golos, mas vamos felizes daqui, porque levamos o que era importante e estamos na liderança do grupo", concluiu.