Bruno Fernandes comenta contratação de Rúben Amorim: "Surpreendente"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 21:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio trocou o Sporting pelo Manchester United em janeiro mas, ainda não esquece os "leões". Bruno Fernandes diz ter "um carinho muito especial" pelo clube de Alvalade e comentou a contratação de Rúben Amorim.

Rúben Amorim, de 35 anos, chegou ao comando técnico da equipa principal do Braga em dezembro, depois de uma passagem pela equipa B dos minhotos. O sucesso foi imediato: em 13 jogos, somou 10 triunfos e conquistou uma Taça da Liga depois de ter vencido Sporting (meias-finais) e F. C. Porto (final), seguindo-se vitórias frente aos três grandes na Liga. A boa campanha levou o Sporting a avançar para a contratação, que custou 10 milhões de euros, tornando Amorim o terceiro treinador mais caro do mundo. Um negócio "surpreendente" para Bruno Fernandes.

"Surpreende, claro que surpreende. Ninguém estava à espera. O próprio mister Rúben disse isso. Em Portugal não é comum pagar-se por um treinador, foi a primeira vez. Fico feliz por ter sido um valor pago por um treinador português. Se em Portugal é considerado uma aposta de risco pagar oito milhões por um jogador, como foi o meu caso, obviamente que todos acham que pagar 10 milhões por um treinador pode ser uma aposta de risco. A posição do treinador é um bocadinho cruel. Se as coisas correm bem, os jogadores têm mais mérito que o treinador, ao contrário o demérito é mais do treinador e ele é que acaba por sair", disse em entrevista ao Canal 11.

Bruno Fernandes, que trocou o Sporting pelo Manchester United em janeiro - e já foi considerado o jogador do mês da Premier League em fevereiro e março - garantiu ainda manter um "carinho muito especial" pelo clube verde e branco, por quem alinhou duas épocas e meia.

"Guardo um carinho muito especial pelo Sporting, sempre que posso acompanho e falo muitas vezes com os meus colegas. Tento até falar com eles antes dos jogos no dia anterior. Sempre que os estágios coincidem, falo com alguns por FaceTime. Guardo muitos e bons amigos no Sporting", acrescentou.