Bruno Fernandes conduz Portugal aos oitavos

Rui Farinha, em Doha Ontem às 22:48

Seleção bate Uruguai com dois golos do médio na segunda parte e vinga eliminação no Mundial de há quatro anos. Entradas de Palhinha e Matheus Nunes determinantes

Melhor era quase impossível. Portugal venceu o Uruguai, por 2-0, com um bis de Bruno Fernandes, garantiu a qualificação e tem também praticamente assegurado o primeiro lugar, o que lhe permite, teoricamente, evitar o Brasil nos oitavos de final. O número 8 português, que na chegada à concentração da seleção, ouviu Ronaldo perguntar-lhe se o pequeno atraso se devia a uma viagem de barco, comandou mesmo a caravela portuguesa rumo à fase seguinte no Catar.

Foi uma noite em cheio assente numa exibição que teve muitos bons momentos mas em que também tremeu, sobretudo antes de Fernando Santos mexer na equipa com as entradas de João Palhinha e Matheus Nunes. A nota negativa foi a de mais uma lesão: Nuno Mendes ressentiu-se de um problema muscular e é obrigado a parar.