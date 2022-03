Bruno Fernandes cumpre sonho de jovem adepto

JN Ontem às 23:57 Facebook

O médio internacional português prometeu e cumpriu a promessa de entregar a camisola do jogo de Portugal contra a Turquia a um jovem adepto luso.

O encontro entre Henrique Queirós e o jogador luso foi possível graças à intervenção da AD Sanjoanense e da Federação Portuguesa de Futebol, que se disponibilizou a oferecer bilhetes para que o jovem pudesse estar presente esta quinta-feira no estádio do Dragão.

O adepto, que atravessa um momento muito complicado com o recente falecimento do pai, depois de já ter perdido a mãe, teve a oportunidade de conhecer a estrela do Manchester United e sair com a camisola de jogo, uma promessa que o jogador tinha feito quando soube do desejo de Henrique.

"A camisola está prometida. E espero poder fazer o tal festejo para ti também", escreveu Bruno Fernandes num comentário ao vídeo publicado.

No final do jogo foi possível e a Sanjoanense partilhou fotos do momento.