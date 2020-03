Bruno Fernandes: "Decisão de vir para o Manchester United foi fácil"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 15:45 Facebook

O ex-Sporting abordou, este sábado, a ida para o Manchester United e afirmou que Diogo Dalot foi imprescindível durante a adaptação a Inglaterra.

Chegou, viu e destacou-se. Bruno Fernandes era uma das peças-chave no Sporting - clube onde chegou em 2017/18 e se tornou o médio mais goleador da Europa - e parece ter conseguido tal estatuto em Inglaterra, no Manchester United, com quem assinou em janeiro: já venceu o prémio de jogador do mês e soma três golos em nove jogos. Os adeptos estão rendidos e o médio de 25 anos garante que jogar pelos "red devils" era um desejo antigo.

"A decisão de vir para o Manchester United foi fácil porque, quando tive a oportunidade de vir, não pensei duas vezes. Conversei com o Sporting, que já tinha negociado com o Manchester United sobre a minha transferência, e disse-lhes que a minha primeira escolha era o Manchester United e que era o que eu precisava para a minha carreira", começou por dizer o português em entrevista à Sky Sports, dividindo o mérito pela equipa.

"Vejo a mesma equipa de há um mês. Somos os mesmos e temos muita fome de vencer, de dar muito, de fazer cada vez mais em todos os jogos. No último mês tivemos jogos muito bons e acho que podemos falar sobre um novo começo depois da chegada do Bruno, mas isto não é sobre o Bruno, é sobre a equipa".

Quando chegou ao Manchester United, Bruno Fernandes encontrou outro português: Diogo Dalot. E a ajuda do ex-F.C.Porto tem sido imprescindivel para o médio.

"Tenho carro há uma semana, mas o Diogo quer levar-me para os treinos. Normalmente chegamos cedo e às vezes o Phil Jones chega mais cedo do que nós, mas acho que o Diogo quer companhia, então vou tomar café e vou para o ginásio com ele. Desde que cheguei ele Dalot ajudou-me muito. Nos primeiros dias dormi em casa dele. Estava num hotel, mas ele disse-me para ir para a casa dele e ajudou-me em tudo. Estou muito feliz por tê-lo aqui porque ajudou-me muito nos primeiros dias", contou.