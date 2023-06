Bruno Fernandes defende Otávio e Martínez lamenta assobios ao jogador na Luz

JN Ontem às 22:52 Facebook

Bruno Fernandes mostrou-se desagradado com os assobios a Otávio, no encontro da seleção nacional frente à Bósnia-Herzegovina, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O médio do Manchester United pediu aos adeptos para evitarem vaiar jogadores da seleção nacional, como foi o caso de Otávio, que foi assobiado no Estádio da Luz, quando entrou para o lugar de Bernardo Silva, aos 87 minutos.

"Nunca é bonito, como não o foi, no caso do João Mário. Estamos a jogar na seleção e queremos jogar em todos os estádios. Os jogadores estão a representar o nosso país, todas as pessoas que vivem cá, todas as pessoas que vivem lá fora, todas as pessoas que estiveram no estádio. Temos de remar todos para o mesmo lado, espero que não se volte a repetir, é desagradável, não só para o jogador, mas também para nós. Falo deste caso e do caso do João Mário, sem exceção, não porque este caso aconteceu na Luz, mas também porque aconteceu em Alvalade, num estádio onde joguei, provavelmente por sportinguistas. Temos de estar todos juntos", pediu o médio português.

Bruno Fernandes esteve em destaque na vitória por 3-0 frente à Bósnia-Herzegovina, tendo apontado dois golos, e assinado a assistência para o tento de Bernardo Silva.

O F.C. Porto, clube que Otávio representa, já reagiu aos acontecimentos desta sábado, publicando, nas redes sociais, uma fotografia do médio português a tapar os ouvidos com as mãos, em defesa do jogador.

Também o selecionador nacional, Roberto Martínez, comentou os assobios a Otávio: "É difícil para mim, como selecionador, ver um que não tem o apoio dos nossos adeptos. Eu acho que este conceito de rivalidade não ajuda a criar uma equipa compacta. Quando a seleção joga, não são jogadores de clubes, são jogadores de seleção", disse o treinador.