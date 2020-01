Bruno Fernandes "desesperado" e Salgueiros reforça-se no Canelas 2010

Ontem às 23:46 Facebook

Já passaram 48 horas desde o dérbi com o Benfica, que terá sido o último jogo de Bruno Fernandes com a camisola do Sporting. A verdade é que a transferência para os red devils ainda não foi oficializada e o médio, segundo garante a Sky Sports, "está desesperado" pela mudança para Inglaterra.

Sporting: Os leões estão a arrumar a casa, o que se percebe pela devolução de Fernando e a promoção de Joelson Fernandes. No que toca ao dossiê Bruno Fernandes é que não há evoluções, sendo que o jogo das meias finais da Taça da Liga, contra o Braga, está a dois dias de distância. Em Inglaterra asseguram que o médio já informou a administração do Sporting que está "desesperado" por rumar ao Manchester United.

Portimonense: Está encontrado o sucessor de António Folha como treinador dos algarvios. Bruno Lopes, que orientava os sub-23 do Portimonense, foi promovido interinamente ao comando da equipa principal.

Santa Clara: O guarda-redes João Lopes, que estava cedido até final da temporada, vai regressar à Portuguesa, do Brasil, segundo anunciou o clube açoriano. O jogador, no Santa Clara desde 2018/19, fez apenas três jogos.

Vilafranquense: O clube de Vila Franca de Xira anunciou a contratação do defesa francês, Stephane Sparagna, até ao final da época com mais uma de opções. O jogador serviu o Boavista nas duas últimas épocas.

Salgueiros: O histórico clube do Porto contratou Tiago Penantes ao Canelas 2010. Foi o próprio Salgueiros quem anunciou a chegada do avançado ao clube.

Lyon: De acordo com o L'Èquipe, o clube francês também está interessado na contratação de Bruno Guimarães, jogador do Athletico Paranaense que é alvo do Benfica. O Lyon pretende o jogador brasileiro para colmatar a provável saída de Lucas Tousart para o Hertha de Berlim.