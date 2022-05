Bruno Fernandes e Lindelof ajudam crianças e famílias ucranianas

Os jogadores do Manchester United juntaram-se à UNICEF para ajudar crianças e famílias ucranianas através do leilão de camisolas de vários jogadores.

Bruno Fernandes voltou a mostrar o lado solidário e, desta vez com Lindelof, companheiro de equipa no Manchester United, decidiu juntar-se à UNICEF para ajudar crianças e famílias ucranianas afetadas pela invasão russa à Ucrânia.

A dupla dos "red devils" juntou alguns prémios e estão a promover o sorteio de camisolas autografadas de jogadores como Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba e dos próprios Bruno Fernandes e Lindelof ou, ainda, experiências como uma visita ao centro de estágios do Manchester United ou bilhetes para jogos. Cada pessoa pode, assim, adquirir uma rifa/bilhete, que tem um custo de cinco libras, e habilitar-se a um destes prémios.

"Temos falado muito ultimamente, sobretudo no balneário. Sentimos que queríamos fazer algo mais para ajudar", disse Lindelof, garantindo que ambos vão também fazer um donativo no final da campanha. As doações podem ser feitas aqui.