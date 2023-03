Bruno Fernandes é o rei das assistências em 2023

Segundo o Transfermarkt, ninguém assistiu mais vezes para golo nas principais ligas europeias, em 2023, do que Bruno Fernandes, jogador do Manchester United. Raphael Guerreiro surge em segundo na lista

O médio português, de 28 anos, somou seis passes para golo, em 15 jogos disputados em todas as competições. Todos os outros jogadores no top 10 deste parâmetro somaram cinco assistências, sendo que Raphael Guerreiro, do Dortmund, surge logo como segundo da lista por ter registado o mesmo número em apenas seis partidas.

Lista de assistências em 2023, nas principais ligas europeias:

1- Bruno Fernandes, Manchester United (6 assistências, em 15 jogos)

2- Raphael Guerreiro, Dortmund (5, em 6)

3- Estupinán, Brighton (5, em 8)

4- Kvaratskhelia, Nápoles (5, em 9)

5- Boga, Atalanta (5, em 10)

6- Van der Boomen, Toulouse (5, em 10)

7- Harrison, Leeds (5, em 11)

8- Dybala, Roma (5, em 12)

9- Raphinha, Barcelona (5, em 15)

10- Rashford, Manchester United (5, em 16)

Bruno Fernandes teve um forte impacto nos "red devils" desde que chegou a Inglaterra, em 2019/20, mas nesta época tem dado um forte contributo à equipa que procura recuperar o estatuto perdido nos últimos anos.

Além de somar números espantosos para um jogador do meio-campo, não é só nas estatísticas que o médio tem sido importante para a equipa de Erik Ten Hag.

Além de já ter sido capitão por diversas vezes, demonstrando uma capacidade de liderança notável, Bruno Fernandes tem sido dos jogadores mais utilizados pelo treinador neerlandês, podendo ocupar várias posições no centro do terreno.

O emblema de Manchester teve um arranque tremido em 2022/23, mas após a saída de Cristiano Ronaldo - e da pausa para o Mundial 2022 - voltou revigorado e criou uma cultura de vitória que tem sido difícil de quebrar.

Esta temporada, Bruno Fernandes já participou em 39 partidas, somando sete golos e nove assistências. O Manchester United +é terceiro classificado na Premier League, conquistou a Taça da Liga, está no oitavos de final da Liga Europa e segue nos "quartos" da Taça de Inglaterra.