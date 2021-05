Bruno Fernandes eleito de novo futebolista do ano do Manchester United

JN/Agências Hoje às 16:52 Facebook

O médio foi considerado futebolista do ano do Manchester United pela segunda época consecutiva, um prémio atribuído através do voto dos adeptos, que aderiram "em grande número", anunciou esta terça-feira o clube inglês.

Bruno Fernandes arrecadou 63% das preferências, com grande vantagem para os maiores concorrentes, o defesa Luke Shaw, com 21%, e o avançado Edinson Cavani, com 6%. Na época passada, o médio, que chegou somente na janela de transferências de janeiro, impôs-se a Anthony Martial por apenas 1,5%, com 35,5% contra 34% do gaulês, enquanto Marcus Rashford teve 10,4%.

Segundo os red devils, a votação para o prémio que tem o nome de Matt Busby fez-se com contributos de adeptos "em mais de 200 países".

"[Bruno] Fernandes fez mais uma campanha notável", destaca o clube, que refere os 18 golos em 36 partidas da 'Premier League' e os nove apontados nas provas continentais, entre Liga dos Campeões e Liga Europa.

Em termos de números, são referidas ainda mais 11 assistências para golo no campeonato e outras cinco nas competições europeias, recordando também que o atleta luso "lidera vários rankings para o médio mais criativo e produtivo".

Foi com a braçadeira de 'capitão', substituindo o habitual Harry Maguire, ausente, que Bruno Fernandes marcou na semana passada o golo ao Liverpool que lhe permitiu bater o recorde de tentos para um centro-campista na 'Premier League', que pertencia a Frank Lampard.

"Não há como contestar a sua enorme influência, nem que ele é um destinatário digno da homenagem", refere o Manchester United, que recorda que Bruno Fernandes foi o jogador do mês em novembro e dezembro, tendo sido nomeado em outubro e fevereiro.

Do mesmo modo, foi votado por 12 vezes como 'homem do jogo', seguido, a grande distância, de Cavani, com cinco.