Bruno Fernandes eleito o melhor jogador em campo na estreia pelo United

Na mesma semana em que se transferiu do Sporting para o Manchester United, Bruno Fernandes estreou-se a titular pelos "red devils" frente ao Wolverhampton e parece ter deixado os adeptos satisfeitos.

Chegou, viu e jogou. Na estreia pelo Manchester United, Bruno Fernandes não só deixou boas indicações como parece já ter conquistado os adeptos dos "red devils". O médio foi considerado, pelos apoiantes do clube inglês, o homem do jogo no empate (0-0) frente ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo.

O ex-Sporting completou 88 passes (foi o jogador com mais passes em campo) e realizou 70 desses passes no meio campo adversário. E só não foi feliz - fez cinco remates à baliza - porque Rui Patrício não deixou.

No final do encontro, Bruno Fernandes considerou a estreia "um misto de emoções".

"Estou muito feliz por poder estar aqui há tão pouco tempo e ter tido logo a possibilidade de jogar", disse Bruno Fernandes.

"Jogar em Old Trafford tem um sabor muito especial para mim, era um estádio que ambicionava jogar, um clube onde sempre quis jogar, é um sonho tornado realidade", comentou o ex-jogador do Sporting.

"O treinador pediu-me para ser eu mesmo, para continuar a trabalhar e fazer aquilo que vinha fazendo no Sporting. Tentar ajudar os meus colegas, ajudando a equipa a criar mais ocasiões de golo e oportunidade. A mensagem que passou foi muito positiva, para desfrutar do jogo, o grupo também me tem ajudado", disse o médio.