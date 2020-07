Bruno Fernandes elogia Pogba mas destaca a importância do coletivo

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 13:58 Facebook

A parceria entre Bruno Fernandes e Pogba no meio campo do Manchester United continua a ser vista com bons olhos. O médio português elogiou o francês, mas destacou também a importância dos restantes colegas de equipa.

"Claro que o Paul é um jogador incrível, mas não quero falar muito sobre mim e ele porque não é justo para os outros jogadores. Somos uma equipa, treinamos juntos, eles puxam por mim para eu melhorar, puxam pelo Paul e eu e o Paul puxamo-nos um ao outro. No final, é um trabalho de equipa", referiu, em declarações à "Sky Sports".

Bruno Fernandes afirmou que há outros jogadores na equipa também capazes de jogar bem quando ele e Pogba não estão em campo. "Fred e o Scotty (McTominay), eles fizeram um trabalho incrível antes da paragem. Nemanja (Matic) está a jogar muito bem. Também Andreas e Jesse (Lingard) podem jogar na posição 10, ou o Juan (Mata). Eles têm muitas qualidades e oferecem muito à equipa", acrescentou.

No encontro da passada terça-feira frente ao Brighton Hove & Alvion, Pogba assistiu Bruno Fernandes para o seu primeiro golo na partida. São jogadores que se complementam bem no meio campo do Manchester United devido às suas características e esta é uma parceria que entusiasma os adeptos em Inglaterra.

O Man

chester United e Bruno Fernandes continuam a boa forma no regresso à competição: três vitórias e um empate e três golos para o português.