Bruno Fernandes em alta no Manchester United

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 16:47

Bruno Fernandes tem causado um grande impacto no Manchester United desde que chegou. As boas exibições têm agradado a toda a gente no clube e já é um dos jogadores mais influentes na equipa.

O ex-Sporting tem sido dos jogadores mais importantes no ataque da equipa e, desde que chegou aos "red devils", ainda não perderam. Adeptos, imprensa e treinador. Todos elogiam Bruno Fernandes no Manchester United e até já há um cântico para ele.

Qualidade de passe, influente em várias zonas do campo, ajuda a fluir o jogo da equipa. A exibição no jogo de quinta-feira frente ao Club Brugge foi mais uma demonstração da qualidade de Bruno.

Marcou pelo segundo jogo consecutivo e esteve ligado ao segundo golo com um excelente passe. Completou três passes para finalização, três remates à baliza (um deles ao poste), dois desarmes, duas interceções e recuperou a posse de bola por cinco vezes. Teve ainda 71% de eficácia de passe.

O nível ofensivo do Manchester United melhorou: em cinco jogos com Bruno Fernandes o clube marcou 14 golos. Antes da transferência, a equipa marcava menos e precisou de 10 jogos para marcar 15 golos, incluindo uma goleada por 6-0 frente ao Tranmere, para a Taça de Inglaterra.

Veja em baixo os melhores momentos de Bruno Fernandes frente ao Club Brugge: