Bruno Fernandes em lágrimas: "As palavras são poucas para aquilo que passei aqui"

No dia em que foi oficializado no Manchester United, Bruno Fernandes despediu-se do Sporting, clube que representou nas últimas duas épocas e meia, em lágrimas: "Não sou leão desde o berço mas serei a partir de agora", disse.

Negócio fechado. A grande novela deste mercado de transferências conheceu esta quarta-feira um fim: Bruno Fernandes ruma ao Manchester United. Para trás, deixa duas épocas e meia em que teve um papel preponderante no Sporting, clube onde vencer duas Taças da Liga e uma de Portugal. Na hora da despedida, o ex-capitão não escondeu as lágrimas.

"As palavras são poucas para aquilo que passei aqui, momentos importantes para a minha carreira. Não é nada fácil. O Sporting, adeptos, jogadores e quem trabalhou comigo vão ficar marcados comigo para sempre. Passei por muitas coisas boas e negativas. Mas aquilo que vou guardar são as positivas. Quero que as pessoas se lembrem sempre das coisas boas do Sporting. Não sou leão desde o berço mas serei a partir de agora. Só tenho a agradecer por tudo. Um agradecimento muito grande aos sportinguistas. Espero que fiquem com boas recordações minhas e levo-os sempre no coração", disse à Sporting TV.

Bruno Fernandes chegou ao Sporting em 2017/18, vindo do Sampdoria, e tornou-se imprescindível no onze do clube verde e branco. De leão ao peito, o médio português disputou 137 jogos e marcou 63 golos. Na época passada, com 32 tentos, o ex-camisola oito do Sporting tornou-se o médio mais goleador de sempre do futebol europeu. No palmarés conta com duas Taças da Liga e uma Taça de Portugal.

O Manchester United também já oficializou o jogador. No site oficial, os red devils anunciaram que chegaram a acordo com o Sporting e que ficam apenas a faltar os exames médicos.